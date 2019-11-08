Улан-Батор, , 21:48 — REGNUM Посольство КНР в Монголии провело гуманитарную акцию, выделив 19 млн тугриков (свыше 7 тыс. долларов) на помощь 50-ти монгольским детям-инвалидам, сообщает 8 ноября Синьхуа.

Каждому ребенку-инвалиду, получающему комплексное медицинское обслуживание в построенном за счёт помощи КНР Центре развития детей с ограниченными возможностями в Улан-Баторе, китайский посол Син Хаймин лично вручил по 380 тыс. тугриков (около 140 долларов).

Выступая на посвященной этому церемонии, дипломат отметил дружественный характер двусторонних отношений Китая и Монголии, сделав упор в оценке сотрудничества между Пекином и Улан-Батором на гуманитарную сферу.

Со своей стороны, директор Главного управления по делам граждан с ограниченными возможностями при минтруда и социальной защиты Монголии Ц. Ганчимэг поблагодарила китайскую сторону за помощь и строительство центра, который является одним из передовых медицинских учреждений страны.