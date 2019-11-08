Женева, Швейцария, , 21:44 — REGNUM Многие страны заняли «осторожную позицию» при голосовании по вопросу о переносе Первого комитета Генассамблеи ООН из США в другую страну, оказавшись под давлением Вашингтона, заявил 8 ноября журналистам заместитель постоянного представителя России при отделении ООН в Женеве Андрей Белоусов.

По его словам, ряд государств оказались «под сильным давлением США», а другие «прикрылись тем, что визовой вопрос — не вопрос Первого комитета».

Вместе с тем, подчеркнул российский дипломат, попытки Соединённых Штатов использовать визовую политику, чтобы влиять на состав делегаций, осложняют работу органов ООН, в том числе при обсуждении вопросов разоружения.

Напомним, ранее сегодня комитет Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности не поддержал предложение России рассмотреть возможность переноса работы комитета в другую страну в случае, если ООН и США не урегулируют проблемы с визами для делегатов.

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