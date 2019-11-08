Москва, , 21:07 — REGNUM Москва до настоящего времени не получала от Вашингтона официального ответа на приглашение президенту Дональду Трампу принять участие в празднованиях 75-летия Победы в Москве в 2020 году. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Официального ответа пока не было», — приводит его слова РИА Новости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Дональд Трамп заявил журналистам в Белом доме, что хотел бы присутствовать на параде Победы в Москве, однако мероприятия приходятся на «самый разгар избирательного сезона» в США, и визит будет зависеть от его рабочего графика.

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