Копенгаген, , 21:12 — REGNUM Дания выделила Сомали 150 миллионов долларов на последующие четыре года. Средства должный пойти в первую очередь на открытие датского постоянного представительства. Министр иностранных дел Дании Йеппе Кофод, который и принял решение о выделении средств, однако, никак не прокомментировал перспективы заключения двустороннего соглашения о высылке сомалийских граждан из Дании.

«Мы способствуем стабилизации ситуации в Сомали. Я бы не хотел комментировать вопрос об экстрадиции», — заявил глава датского внешнеполитического ведомства в ходе пресс-конференции в аэропорту Могадишо. Дания также откроет новый офис по планированию проектов в столице Сомали. Это станет первым шагом в работе правительстве по пересмотру своей политики в Африке. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten (Юлландс-Постен).

Дания в настоящее время стремится отправить домой граждан Сомали, которые не получили статус беженцев. Европейский суд по правам человека ранее постановил, что сомалийцы могут беспрепятственно вернуться домой.