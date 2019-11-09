Додома, , 14:43 — REGNUM Секретарь идеологии и пропаганды правящей танзанийской партии «Чама ча Мапиндузи» (с суахили «Революционная партия») Хамфри Полеполе заявил, что партия будет препятствовать деятельности оппозиционных партий, выдвигающих «недостойных» кандидатов.

По информации танзанийского новостного издания Mwananchi, об этом Полеполе сообщил во время беседы с журналистами в городе Дар-эс-Саламе о подготовке «Чама ча Мапиндузи» к выборам в местные органы власти, которые состоятся 24 ноября 2019 года.

Партии оппозиции выражали недовольство в связи с притеснениями и нарушениями конституции страны. Как утверждается, многие кандидаты были отстранены от участия в выборах.

По словам Полеполе, часть отобранных кандидатов не умеет читать или не имеет работы, другие же не являются жителями регионов, в выборах которых они намереваются принять участие.