Москва, , 18:53 — REGNUM Зарубежные СМИ-иноагенты будут обязаны отчитываться о финансировании из-за рубежа — такой законопроект сенаторы планируют в скором времени внести в Госдуму. Об этом заявила одна из авторов поправок, первый замглавы комитета Совфеда по конституционному законодательству Людмила Бокова, сообщает пресс-служба верхней палаты парламента 8 ноября.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, глава комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов уже заявлял о намерении сенаторов направить в Госдуму законопроект, который обяжет зарубежные СМИ, признанные иноагентами, создавать в России юридические лица. Кроме того, им также придётся отчитываться о поступлениях средств из-за рубежа и их использовании.

«Иноагенты будут отчитываться о расходовании финансовых средств, полученных из иностранных источников», — заявила Бокова.

Такие нормы будут зеркальным ответом на действия ряда западных стран в отношении российских СМИ, считают в Совфеде. Кроме того, это позволит избежать возможности использовать такие СМИ в политических целях.

Бокова также уточнила, что законопроект обсуждался на заседаниях комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ.

«Мы конкретизировали ряд понятий, подробно прописали критерии отнесения к иноагентам и порядок их признания таковыми», — заявила Бокова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме действует комиссия по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ. В частности, депутаты обсуждают действия некоторых иностранных СМИ в ходе летней предвыборной кампании по выборам в Мосгордуму. Так, отмечают депутаты, немецкая Deutsche Welle у себя в соцсетях размещала призывы к гражданам участвовать в несанкционированных акциях протеста. Депутаты просили лишить немецкое СМИ аккредитации в РФ, а также намерены проверить работу других иностранных изданий.

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