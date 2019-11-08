Варшава, , 18:29 — REGNUM Как заявляет новостное агентство Interia Fakty, пресс-секретарь партии Гражданская платформа Ян Грабец сообщил, что назначение кандидата в президенты Польши от оппозиции произойдёт на общепольском съезде партии, который пройдёт 14 декабря.

Гражданская платформа также сообщает, что до 19 ноября можно выдвинуть свою кандидатуру на участие в выборах кандидата.

Напомним, что от участия в президентской гонке отказался председатель Евросовета Дональд Туск. Следовательно, довольно часто появляется фамилия Малгожаты Кидавы-Блоньскей в числе возможных кандидатов от Гражданской коалиции. И не только её, но и других возможных кандидатов от этой партийной коалиции: Рафала Тшасковского, Бартоша Арлуковича и Радослава Сикорского.