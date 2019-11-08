Аддис-Абеба, , 18:33 — REGNUM Посольство Эфиопии в Джибути сообщило, что бывший министр иностранных дел Эфиопии Уоркнех Гебейеху официально вступил в должность исполнительного секретаря Межправительственного органа по вопросам развития (ИГАД). Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс ENA.

Уоркнех официально поставил новую подпись в своей трудовой книжке в присутствии бывшего исполнительного секретаря ИГАД посла Махбуба Маалима, а также посла Эфиопии в Джибути и председателя комитета послов ИГАД Абдулазиза Мухаммеда. Уоркнех выразил желание работать на благо региона.

Экс-министр поблагодарил посла Махбуба Маалима за его выдающиеся достижения во время своего пребывания на посту главы Секретариата органа. Ранее Уоркнех также провел переговоры с Махмудом Али Юсуфом — министром иностранных дел Республики Джибути.

В течение последних десяти лет Уорнех занимал высокие правительственные должности в Эфиопии, в том числе занимал пост министра иностранных дел и министра транспорта.