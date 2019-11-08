Вашингтон, , 18:14 — REGNUM Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что НАТО действительно может стать «неэффективной или устаревшей» организацией, передаёт 8 ноября Bloomberg.

Майк Помпео Gage Skidmore

По словам главы американской дипломатии, такие риски существуют, если страны альянса сочтут возможным получать выгоду без НАТО и перестанут выполнять свои обязательства в рамках объединения.

Напомним, ранее на неделе президент Франции Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил об"утрате координации по стратегическим решениям между США и их союзниками по альянсу». Сложившуюся ситуацию он охарактеризовал как «смерть мозга» НАТО.

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