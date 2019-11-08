Санкт-Петербург, , 18:10 — REGNUM Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Андрей Анохин лишился места в политсовете петербургского отделения «Единой России». За это проголосовали 8 ноября делегаты на XXXIV партийной конференции, передает корреспондент ИА REGNUM.

Всего из политсовета исключили девятерых человек: возглавлявшую МО «Измайловское» Ольгу Бубнову, секретаря местного отделения партии МО «Дворцовый округ» Сергея Кручинина, экс-главу Жилищного комитета Петербурга Юниса Лукманова, возглавлявшего МО «Аптекарский остров» Андрея Мартыненко, главу администрации МО «Кронверкское» Андрея Соколовского, бывшего главу МО «Коломяги» Сергея Борисенко, экс-депутата ЗакСа и советника спикера парламента Ватаняра Ягью, а также секретаря первички «ЕР» в МО №78 Дмитрия Быкова. Кроме того, были прекращены полномочия депутата ЗакСа Павла Зеленкова, который скончался в уходящем году.

В качестве ротации в политсовет попали муниципалы и партийные функционеры с «курируемой» секретарем регионального отделения Вячеславом Макаровым Петроградской стороны: председатель молодежного совета МО «Петровский» Игорь Куц, исполнительный секретарь Петроградского местного отделения партии Инна Нарышкина, член политсовета Петроградского районного отделения партии, глава МО «Аптекарский остров» Никита Титенко, член политсовета местного отделеня партии МО «Кронверкское» Юлия Шутова, а также один из советников Вячеслава Макарова в ЗакСе.

В политсовет также включили, в частности, секретаря Адмиралтейского районного отделения «Единой России» Наталью Астахову, секретаря местного отделения партии МО «Семеновский» Яна Липинского, сопредседателя Кировского местного районного совета сторонников партии Михаила Соколова. Отметим, Адмиралтейский район считается сферой влияния вице-спикера ЗакСа Сергея Соловьева, Кировский — председателя комитета по законодательству Дениса Четырбока.