Аддис-Абеба, , 18:21 — REGNUM Министр иностранных дел Эфиопии Геду Андаргачеу заявил, что Эфиопия воспользовалась встречей, организованной Соединенными Штатами в Вашингтоне, чтобы продемонстрировать свою твердую позицию относительно справедливого использования воды Нила. Эфиопская делегация, возглавляемая Геду, провела пресс-конференцию в Вашингтоне после окончания встречи, в которой приняли участие министр финансов США и президент Группы Всемирного банка. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

По словам Геду, во время встречи по вопросам эксплуатации плотины «Возрождение» Эфиопии страна заявила о своих правах на справедливое использование вод Нила. Эфиопия строит плотину не для того, чтобы навредить другим, а для того, чтобы обеспечить страну энергией — 70 миллионов эфиопов не имеют постоянного доступа к электричеству.

Эфиопия придает большое значение трехсторонним переговорам по технической части и уверена, что любые разногласия будут рассмотрены в ходе консультаций технического комитета. По словам министра, встреча была полезна для устранения разногласий и отражения конструктивной позиции Эфиопии в отношении крупнейшей в Африке гидроэлектростанции.

Министр иностранных дел Эфиопии сообщил, что президент Трамп также выразил желание присоединиться к церемонии перерезания ленточки после завершения строительства плотины.