Москва, , 18:06 — REGNUM Список иностранных агентов — физических лиц будет формировать Министерство юстиции. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 ноября, об этом сообщила член Совфеда Людмила Бокова.

Иноагентами будут признаваться физлица, распространяющие в России информацию на зарубежные средства, следует из проекта закона, который разрабатывается в Совфеде. Перечень таких лиц будет вести Минюст РФ, министерство уже ведет перечень иноагентов — НКО.

До конца 2019 года может быть принят закон, обязывающий иностранные СМИ, признанные иностранными агентами, создавать в России юридические лица. Поправками также предусматривается ведение списка иноагентов-физлиц. Такие люди, в частности, работающие на иностранные СМИ, должны будут соблюдать ограничения, предусмотренные законодательством, в частности, отчитываться о своих доходах. Нормы будут предполагать и штраф за нарушение законодательства.

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