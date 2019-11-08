Брянск, 8 ноября 2019, 16:29 — REGNUM Главу городской администрации избрали депутаты Брянского горсовета на внеочередной сессии 8 ноября. Им стал Александр Макаров. Народные избранники поддержали его кандидатуру единогласно, сообщили в пресс-службе мэрии.
Полномочия Александра Макарова были прекращены 26 сентября в связи с истечением срока трудового договора. Депутаты наделили его статусом исполняющего обязанности сити-менеджера на время конкурсной процедуры. Конкурсная комиссия принимала документы от кандидатов на должность главы администрации с 27 сентября по 16 октября. Пять претендентов успешно прошли два тура, до финального голосования дошли три кандидата. Из них депутаты Брянского горсовета единогласно выбрали Александра Макарова.
Александр Макаров впервые стал главой администрации Брянска в 2015 году.
Читайте ранее в этом сюжете: До выборов главы Брянской горадминистрации дошли три кандидата