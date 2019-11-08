Брянск, , 16:29 — REGNUM Главу городской администрации избрали депутаты Брянского горсовета на внеочередной сессии 8 ноября. Им стал Александр Макаров. Народные избранники поддержали его кандидатуру единогласно, сообщили в пресс-службе мэрии.

Полномочия Александра Макарова были прекращены 26 сентября в связи с истечением срока трудового договора. Депутаты наделили его статусом исполняющего обязанности сити-менеджера на время конкурсной процедуры. Конкурсная комиссия принимала документы от кандидатов на должность главы администрации с 27 сентября по 16 октября. Пять претендентов успешно прошли два тура, до финального голосования дошли три кандидата. Из них депутаты Брянского горсовета единогласно выбрали Александра Макарова.

«Сегодня в Брянске реализуется очень серьёзная инвестиционная программа. До конца года нам предстоит принять в эксплуатацию ещё много объектов социальной направленности — дороги, детские сады, общественные территории. Работы ещё достаточно, раскачиваться нам некогда. Наша задача совместно с депутатским корпусом, который обновился на две трети, слажено и оперативно включиться в работу, завершить намеченные и приступить к реализации новых не менее крупных проектов», — сказал вновь избранный сити-менеджер.

Александр Макаров впервые стал главой администрации Брянска в 2015 году.

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