Вильнюс, 8 ноября 2019, 15:48 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 8 ноября, во время визита в Италию осудил слова президента Франции Эмманюэля Макрона британскому журналу The Economist о том, что Североатлантический альянс переживает «смерть мозга».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, под «внешней угрозой» Науседа подразумевает Россию. Ранее на встрече сегодня с Папой Римским Франциском Науседа заявил, что у Литвы и Ватикана «общее стремление» «осудить агрессию, угрожающую миру во всем мире, и поддержать страдающие от нее страны — Украину, Грузию, Молдавию».