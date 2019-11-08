Вильнюс, , 15:48 — REGNUM Президент Литвы Гитанас Науседа сегодня, 8 ноября, во время визита в Италию осудил слова президента Франции Эмманюэля Макрона британскому журналу The Economist о том, что Североатлантический альянс переживает «смерть мозга».

«Говорить о том, что у НАТО произошла смерть мозга именно в это время, когда решаются принципиальные вопросы НАТО, когда партнёры по НАТО сами должны принять участие в укреплении жизнеспособности НАТО, — хотя бы сами не будем делать так, чтобы НАТО ослабло», — сказал на брифинге для СМИ Науседа. Его слова цитирует прибалтийское новостное агентство BNS.

«По моему мнению, НАТО остаётся самым главным инструментом защиты от внешней угрозы», — добавил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, под «внешней угрозой» Науседа подразумевает Россию. Ранее на встрече сегодня с Папой Римским Франциском Науседа заявил, что у Литвы и Ватикана «общее стремление» «осудить агрессию, угрожающую миру во всем мире, и поддержать страдающие от нее страны — Украину, Грузию, Молдавию».