Москва, , 15:44 — REGNUM Организация «Сирийская гражданская оборона» (более известная под названием «Белые каски») занимается препятствованием правительству Сирии в его борьбе с террористами. Об этом 8 октября на брифинге заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Мы считаем, что «Белые каски» являются противниками контртеррористических усилий сирийского правительства и содействующих ему стран», — завила официальный представитель российского МИД, давая комментарий по поводу слов заместителя главы британского МИД по делам Ближнего Востока Эндрю Маррисона о «нападках» на организацию «Белые каски» со стороны Дамаска и Москвы.

Также она напомнила, что именно организация «Белые каски» стала автором и исполнителем как информационных, так и «прикладных» фейковых вбросов, которые должны были стать информационным поводом для широкой международной аудитории, что, в свою очередь, привело бы к большей дестабилизации сирийской ситуации и затруднению решения гуманитарных задач.

Кроме этого, Захарова отметила, что организация «Белые каски» была протестирована в Сирии, а потом была использована в борьбе с законной властью в ряде латиноамериканских стран.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что официальный Тегеран не стал бы делать шаги по приостановке своих обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий, если этот план бы не подрывал Вашингтон.