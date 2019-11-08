Киев, , 14:00 — REGNUM Алмазом, которому требуется огранка методом реформ и инвестиций, назвал Украину президент страны Владимир Зеленский. Такое заявление он сделал 8 ноября, во время своего выступления на открытии Международного экономического форума в Киеве.

«Украина — это алмаз, требующий огранки из внутренних реформ и внешних инвестиций, чтобы стать настоящим бриллиантом не только в сердце Европы, а во всем мире», — приводит слова Зеленского «Громадське».

Также украинский лидер отметил, что он, как президент, даёт гарантию личной готовности к защите каждой инвестиции и каждой копейки, которые будут вложены в каждого украинца.

Кроме этого, Зеленский отметил, что самым большим капиталом Украины являются её люди, и власть Украины гордится ими и тем конкурентным преимуществом, которое даёт их принадлежность к украинскому народу.

«Экономический рост в мире в основном становится путем инноваций. Украинцы очень талантливые, трудолюбивые, смелые, амбициозные, креативные — это то, что нужно вашим инвестициям. Инвестируйте в украинцев, молодежь, малый и средний бизнес, стартапы», — сказал президент Украины.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, самая главная победа нынешней Рады Украины — законопроекты, за принятие которых она проголосовала.