Киев, , 21:42 — REGNUM Самая главная победа этой Рады — проголосованные в парламенте законопроекты, заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем видео-блоге, обнародованном вечером 7 ноября.

Верховная рада Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Он напомнил, что нынешний созыв парламента принял около 70 законов, и среди них есть очень важные.

«Это и закон о незаконном обогащении, и действительно громкий закон о снятии неприкосновенности, судебная реформа, перезагрузка Генпрокуратуры, многие законы для улучшения бизнес-климата в стране», — заявил он.

Вместе с тем, он признал, что в Раде нынешнего созыва «люди разные», поэтому работать очень сложно.

«Есть люди, которые разбираются в любых законах, образованные, они ведущие экономисты с практикой, с опытом. А есть обычные люди, они или фермеры, или из любых предприятий, обычные простые люди. Они, извините за такое слово, они «долго въезжают», и поэтому есть ошибки», — отметил Зеленский.

Президент добавил, что «пока что в парламенте у нас демократия, но это пока».

ИА REGNUM напоминает, что Верховная рада нынешнего созыва, сформированная по результатам выборов 22 июля, начала свою работу 29 августа. Монобольшинство в парламенте Украины составляет президентская фракция «Слуга народа», имеющая 254 голоса, при том, что простое большинство для голосования составляет 226 голосов.