Джакарта, , 13:52 — REGNUM Правительства Индонезии и Вьетнама в Джакарте отметили 60-летие визитов двух основателей страны, а именно первого президента Индонезии Сукарно и президента Вьетнама Хо Ши Мина в 1959 году, сообщает Antara.

Это историческое событие отмечено различными мероприятиями, которые состоятся в здании национального архива Джакарты 8−18 ноября.

«Мы рассматриваем этот взаимный визит как прочную основу для дружбы между двумя странами. Конечно, крепкую и устойчивую дружбу невозможно сформировать в одночасье, но это долгосрочные инвестиции», — заявила министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди.

Заместитель министра иностранных дел Вьетнама То Ан Донг заявил, что тесные отношения двух основателей нации стали основой дружбы между Индонезией и Вьетнамом.

Напомним, президент Демократической Республики Вьетнам Хо Ши Мин совершил официальный визит в Индонезию в марте 1959 года. Несколько месяцев спустя первый президент Индонезии Сукарно посетил Вьетнам в июле 1959 года.

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