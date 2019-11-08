Москва, , 13:44 — REGNUM Президент Франции Эммануэль Макрон, предложивший три возможных сценария развития России, продемонстрировал вдумчивый, аналитический подход, который импонирует Кремлю. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Эммануэль Макрон Иван Шилов © ИА REGNUM

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«Это гораздо более вдумчивый подход, тот подход, который импонирует российской стороне и, в том числе, российскому президенту, который высоко ценит свой контакт с президентом Франции и высоко ценит дискуссии по проблемам двусторонних отношений и по региональным вопросам», — пояснил официальный представитель Кремля.

При этом пресс-секретарь главы государства подчеркнул, что путь развития России президент страны Владимир Путин выбирает сам. Это право российскому лидеру делегировали граждане РФ, которые проголосовали за него на выборах, добавил Песков.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в интервью журналу The Economist президент Франции Эммануэль Макрон назвал несколько сценариев развития России. Так. по словам главы Пятой республики, восстановить статус супердержавы РФ может с опорой на собственные силы, а главными условиями для это должны стать рост экономической мощи и численности населения.

По второму сценарию, названному Макроном, Россия может развиваться по евразийской модели, однако для этого ей придётся стать своеобразным «вассалом Китая». Третий сценарий предполагает сбалансированное сотрудничество с европейскими странами.

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