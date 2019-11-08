Москва, , 13:06 — REGNUM Единогласное одобрение внесённого Россией на рассмотрение комитетом Генассамблеи ООН проекта резолюции «Укрепление системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению» даёт основания для осторожного оптимизма. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.

«Хочу сказать с некоторым оптимизмом, что обнадёживает одобрение позавчера в первом комитете Генеральной Ассамблеи ООН внесённого Россией проекта резолюции, который называется «Укрепление системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению». В поддержку проекта высказалось 175 государств, включая всех без исключения членов НАТО, и ни одну страна не проголосовала против», — заявил Лавров.

«Если мы сможем на такой платформе объединиться, то я думаю, мы сможем и преодолеть те объективные и большей частью субъективные сложности, которые на пути движения к безопасному и стабильному миру всё-таки наблюдаются», — добавил он.