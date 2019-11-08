Джакарта, , 11:49 — REGNUM На 12-й конференции страны АСЕАН и Китай выразили намерение выработать соглашение о развитии социальных отношений между десятью странами Юго-Восточной Азии и Китаем, сообщает Antara.

Страны подготовят коммюнике или совместное соглашение о том, что стороны будут делать в ближайшие 10 лет.

Индонезийско-китайский институт, созданный в 1992 году, стал важной вехой для дипломатических отношений между Индонезией и Китаем.

Известно, что в рамках конференции будут проведены инвестиционные встречи в различных секторах, а также международные культурные обмены.

Кроме того, в конференции АСЕАН-Китай, которая пройдет 10−12 ноября 2019 года в Бандунге, примут участие 91 представитель из 11 стран и сотни местных и иностранных инвесторов и предпринимателей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Китая при АСЕАН Хуан Силиан в Джакарте выразил надежду, что кодекс поведения сторон в Южно-Китайском море может быть завершен в течение трех лет.

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