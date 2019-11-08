Москва, , 11:20 — REGNUM Конференция по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия должна выработать новый плодотворный формат сотрудничества государств. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 ноября заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на конференции по вопросам ядерного нераспространения в Москве.

«Мы убеждены, что распространенческие риски и угрозы, с которыми мы сталкиваемся сегодня, должны устраняться именно на базе строгого соблюдения данного договора, естественно, уважая и обеспечивая баланс между тремя его составляющими: нераспространение, разоружение и мирное использование атомной энергии», — заявил Лавров.

В мае 2020 года состоится очередная обзорная конференция по рассмотрению действия договора о нераспространении ядерного оружия.

«Принципиально важно, чтобы предстоящая в мае обзорная конференция прошла максимально неконфронтационно и не повторила печальный опыт конференции 2015 года, когда по сути дела участники отказывались не то что говорить друг с другом, а слушать друг друга. И каждый излагал свою позицию вне зависимости от того, что говорили другие», — указал Лавров.