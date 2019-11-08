Вашингтон, , 10:44 — REGNUM США в настоящее время не ведут разработку гиперзвуковых ядерных вооружений. Об этом заявила журналистам руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Лиза Гордон-Хэгерти.

В отличие от других стран, сказала Гордон-Хэгерти, США не занимаются ядерным гиперзвуковым оружием. Рассматриваются другие программы, которые могут повысить эффективность противовоздушной обороны.

Отвечая на вопрос об исследованиях в области названного типа оружия, она сказала, что это «другая история», и текущих указаний на этот счет нет. Изучение проводилось в 1980-е годы, но не сейчас.

«Текущего исследования нет», — приводит ответ Гордон-Хэгерти ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, Лиза Гордон-Хэгерти рассказала о нетерпении, с которым США ждут возобновления полномасштабного сотрудничества с Россией в сфере ядерной безопасности. Это необходимо «в надлежащее время», сказала она.

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