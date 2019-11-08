Москва, , 10:39 — REGNUM Конференция по вопросам кибербезопасности, в качестве инициатора которой выступила Россия, может быть проведена уже в декабре текущего года. Об этом 8 ноября сообщила заместитель генерального секретаря ООН и высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу на 4-й Московской конференции по нераспространению.

«Вы предложили провести специальную конференцию, которую мы готовим в начале декабря», — заявила Накамицу, отметив, что ООН известно о предложениях России в области киберпространства.

Напомним, российская резолюция о необходимости противодействия преступности киберпространстве, выработки свода правил ответственного поведения в нём, а также о создании в рамках ООН специального механизма для обсуждения этих вопросов, была принята Генеральной ассамблеей ООН на сессии прошлого года.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в своем выступлении на 4-ой Московской конференции по нераспространению заявил, что США намеренно затягивают время и ищут предлог для того, что отказаться от Договора по сокращению стратегических наступательных вооружений.