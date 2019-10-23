Уссурийск, Приморский край, , 05:31 — REGNUM В Уссурийске завершилась регистрация участников конкурса на должность главы города, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Всего документы подали 10 человек. Как пишет издание UssurMedia, пять кандидатов неизвестны широкой публике и ранее в публичном пространстве политическую активность не проявляли. В число пяти других входят два депутата местной Думы, чиновник городской администрации, политик из рядом стоящего с Уссурийском села Михайловка и врио главы города. Именно последний, Евгений Корж, по мнению местных политологов, является фактически безальтернативной кандидатурой.

Как сообщало ИА REGNUM, за несколько дней до окончания срока регистрации кандидатов, для участия в конкурсе на должность главы города Уссурийска заявилось пять человек.