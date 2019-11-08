Вашингтон, , 08:32 — REGNUM Американская сторона хотела бы возобновить полномасштабное сотрудничество с Россией в сфере ядерной безопасности «в надлежащее время». Об этом сообщила 7 ноября журналистам руководитель Национального управления ядерной безопасности (НУЯБ) при министерстве энергетики США Лиза Гордон-Хэгерти.

Существовавшее прежде общение США и России в этой сфере фактически свёрнуто в последние годы, но американцы с нетерпением ожидают будущих обсуждений со своими российскими коллегами в надлежащее время, сказала она. Гордон-Хэгерти уточнила, что специалисты РФ и США сохранили контакты в области ядерной науки.

«Мы с нетерпением ожидаем [полноценных] обсуждений, когда это будет уместно», — приводит её слова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о стремлении заключить новое соглашение по контролю над вооружениями с Россией, Китаем, «и, возможно, кем-то ещё».

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