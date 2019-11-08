Кишинёв, , 03:46 — REGNUM Президент Молдавии Игорь Додон провел серию встреч с иностранными послами, обсудив с ними возможную отставку правительства Майи Санду. Как передает ИА REGNUM, сначала он встретился по отдельности с послами США и ЕС в Молдавии, а потом провел общую встречу со всеми аккредитованными в Молдавии главами дипмиссий, включая посла России Олега Васнецова.

Додон рассказал о «рисках», связанных с отставкой правительства, подчеркнув, что «выступает за сохранение социально-политической стабильности, но вместе с тем считает, что все действия политических сил страны должны находиться в строгих конституционных рамках, не нарушая принципов правового государства». Президент добавил, что «в первую очередь заботится о национальных интересах Молдовы».

Правительство Майи Санду, напомним, 6 ноября взяло на себя ответственность перед парламентом за поправки в закон «О прокуратуре». Это значит, что, если парламент в трёхдневный срок не инициирует вотум недоверия правительству, то поправки автоматически вступят в силу.

Согласно поправкам, премьер-министр выберет кандидатов на пост генпрокурора и потом представит их Высшему совету прокуроров. Ранее правительство отменило итоги конкурса по отбору кандидатов в генпрокуроры, потому что голосование одного из членов комиссии было необъективным.

Отметим, что правительство Санду было назначено парламентским большинством, состоящим из блока ACUM и пропрезидентской Партии социалистов. Чтобы отправить правительство в отставку социалистам Игоря Додона придётся объединить силы с Демпартией беглого олигарха Владимира Плахотнюка.

Социалисты и президент Игорь Додон против назначения независимого генпрокурора, поскольку опасаются оказаться в числе первых жертв борьбы с коррупцией.

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