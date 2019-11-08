Никосия, , 02:13 — REGNUM Список из 26 владельцев «золотых» паспортов, которых власти Кипра лишают гражданства, может быть продлён. Об этом 7 ноября в интервью Кипрской телерадиовещательной корпорации заявил глава МВД Кипра Константинос Петридикс.По словам министра, его ведомство, во взаимодействии с генеральным прокурором Кипра Костасом Клиридисом, ведёт сбор информации о лицах из данного списка. По некоторым из них пока только запрошена необходимая информация из других стран. Петридикс подчеркнул, что отзыв гражданства является «непростым делом» и вряд ли произойдет быстро.

По мнению Петридикса, экономика острова сегодня уже преодолела зависимость от инвестиций владельцев «золотых» паспортов, но, благодаря такой схеме, «были осуществлены очень значительные инвестиции». В качестве примера Петридикс упомянул такие объекты инфраструктуры, как марина в Айя-Напе и казино.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство Кипра приняло решение об отмене двадцати шести гражданств, предоставленных в рамках программы «Гражданство за инвестиции».

На данный момент о в списке правительства Кипра числятся граждане шести стран: восемь камбоджийцев, девять россиян, пятеро китайцев, двое кенийцев, малайзиец и иранец.

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