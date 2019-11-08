Вашингтон, , 00:42 — REGNUM Верховный суд штата Нью-Йорк обязал президента США Дональда Трампа выплатить два миллиона долларов по иску штата против благотворительных организаций, принадлежащих американскому президенту, 7 ноября говорится в распоряжении суда.

Генеральная прокуратура штата Нью-Йорк требовала от организаций Трампа 2,8 миллиона долларов, которые были накоплены благотворительным фондом Трампа и перечислены его предвыборному штабу в преддверии выборов 2016 года.

Средства, отданные в штаб, были потрачены на благотворительные цели, но их перевод от фонда штабу, как решили в суде, прошел с нарушением закона. В итоге, за нарушение обязанностей попечителя Трамп заплатит 2 миллионов долларов без процентов как возмещение ущерба.

Напомним, Дональд Трамп уже не раз обвинял власти штата Нью-Йорка в предвзятости и заявлял, что намерен победить в судебном процессе.

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