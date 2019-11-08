Исламабад, , 08:54 — REGNUM 7 ноября правительственная делегация Пакистана на переговорах с оппозицией предложила сформировать судебную комиссию для расследования возможных нарушений на всеобщих парламентских выборах 2018 года.

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, глава правительственной делегации министр обороны Первез Хаттак предложил совету оппозиционных лидеров-рехбаров и лидеру «Марша свободы» Маулане Фазлуру Рехману провести расследование случаев нарушения регламента на выборах при помощи судебной или парламентской комиссии. Телеканал сообщил, что оппозиционные лидеры отвергли предложение правительства, требуя отставки премьер-министра Имрана Хана.

Напомним, что лидер оппозиционной исламистской партии «Джамийат Улема-е-Ислам (Фазл)» Фазлур Рехман заручился поддержкой ведущих оппозиционных сил, «Пакистанской народной партии» и «Пакистанской мусульманской лиги (Наваз)» перед маршем на Исламабад 27−31 октября с требованием отправить правительство в отставку. Правительство согласилось с проведением демонстрации, «если она будет проходить мирно».