Анкара, , 08:47 — REGNUM Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган в своей речи, произнесенной на совместной с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном пресс-конференции в Будапеште, заявил: «В 9-летнем сирийском кризисе лишились жизней миллион человек, а 12 миллионов были вынуждены бежать из своих домов. Согласно подсчётам ООН, на этих людей из собственного бюджета Турция потратила 40 млрд долларов».

По сообщению турецкого новостного агенства Anadolu Ajansı, Реджеп Тайип Эрдоган отметил: «Наша страна не в состоянии справиться с такой нагрузкой в одиночку. Если вы спросите, что же пришло из Европы, то я отвечу: они дали слово выделить 3+3 млрд евро на 2015 год, но из них мы увидели только половину. Когда бы мы ни встречались, они все твердили, мол, мы заложили проект, дело идёт, однако, ничего мы так и не получили».

Турецкий лидер добавил: «Придет поддержка, или же нет, Турция вынуждена помогать людям, бежавшим к нам от бомб. Придет помощь от ЕС, или же нет, мы продолжим содержать наших сирийских гостей. Но, конечно, до разумного предела. Мы увидели, что так, как раньше, уже не получится, как я и говорил ранее, мы останемся перед необходимостью «открыть двери». Когда мы это сделаем, вполне ясно, куда они все направятся, но Венгрию они не затронут, они даже сами это знают».