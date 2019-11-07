Москва, , 19:58 — REGNUM Показания по делу о крушении самолёта рейса MH17 в 2014 г. голландским следователям бывший военнослужащий ДНР Владимир Цемах даст в том случае, если ему обеспечат безопасность, заявил его адвокат Анатолий Кучерена, передаёт 7 ноября «Звезда».

Нашивка ВС ДНР © ИА Красная Весна

Кучерена "Мой подзащитный готов в случае обеспечения его безопасности и прав дать показания нидерландским следователям с тем, чтобы доказать невиновность и защитить своё доброе имя и репутацию».

Напомним, Цемах был захвачен СБУ в июне 2019 г. на территории ДНР. 7 сентября в рамках обмена пленными он прибыл в Россию.

На момент крушения малайзийского Boeing 777 рейса MH17 (17 июля 2014 г.) являлся командиром отдельной роты противовоздушной обороны в городе Снежное (ДНР). Амстердам и Киев обвиняют ополченцев Снежного в том, что они якобы сбили самолёт.

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