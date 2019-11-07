Анкара, , 19:19 — REGNUM В случае, если Европа не будет оказывать достаточную поддержку Турции, Анкара будет вынуждена открыть беженцам дверь в Европу. Об этом на пресс-конференции в ходе своего визита в Венгрию заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Придёт помощь или нет, мы будем помогать нашим гостям. Но до определенной меры. Мы можем оказаться в ситуации, когда откроем границы… Я и раньше говорил об этом», — сказал Эрдоган.

По его словам, власти Турции создали крупный проект для оказания помощи народу Сирии, однако они могут оказаться не в силах осилить эту задачу в одиночку.

Эрдоган также отметил, что Турция ожидает помощи от ЕС в вопросе обустройства жизни на приграничных сирийских территориях, перешедших под контроль Турции после операции «Источник мира».

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