Омск, , 17:47 — REGNUM Сотрудничество в области экологии зеленого роста должно стать темой форума межрегионального сотрудничества в 2020 году. Об этом 7 ноября заявил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на XVI форуме в Омске.

По его мнению, местом проведения мероприятия в 2020 году должен стать город Кокчетав Акмолинской области. Президент России Владимир Путин поддержал предложение своего коллеги и согласился с важностью темы.

«Форум не только не утратил, но и усилил своё значение, как эффективный инструмент укрепления и расширения нашего приграничного сотрудничества», — сказал Токаев.

Как сообщало ИА REGNUM, 6−7 ноября в Омске проходит XVI межрегиональный форум сотрудничества России и Казахстана. В мероприятиях приняли участие 1600 представителей из российских и казахстанских регионов.

Читайте также: Владимир Путин пообещал бизнесу поддержку России и Казахстана