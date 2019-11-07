Омск, , 17:38 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин заверил бизнес России и Казахстана в поддержке властей двух стран.

«Предприниматели двух стран могут рассчитывать на постоянное содействие со стороны российских и казахстанских министерств и ведомств», — заявил Путин на Форуме межрегионального сотрудничества России и Казахстана.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Россия является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана. Товарооборот Казахстана и России по итогам 2018 года составил 17,6 млрд долларов. Это на 7,2% выше показателя 2017 года.