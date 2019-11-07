Кишинёв, , 17:33 — REGNUM В Молдавии Партия социалистов готовит вотум недоверия правительства Майи Санду. Об этом сегодня, 7 ноября, заявил президент Молдавии Игорь Додон.

По словам Додона, лояльная ему Партия социалистов готовит вотум недоверия правительству Майи Санду. Однако окончательно судьбу кабинета министров будут решать после того, как президент республики проведет консультации с парламентскими фракциями.

Напомним, что после непростых парламентских выборов в Молдавии к началу июня было сформировано коалиционное правительство в которое вошли Партия социалистов Додона и проевросоюзный блок ACUM. Проигравшую выборы Демократическую партию и ее неформального лидера олигарха Плахотнюка удалось отстранить от власти.

Однако между социалистами и блоком ACUM также начали нарастать противоречия. Президент Додон не раз говорил, что недоволен работой правительства и готов на перестановки в его составе, однако предложил не проводить их до местных выборов, запланированных на 20 октября.