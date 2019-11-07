Москва, , 16:24 — REGNUM В ходе своего визита в Москву министр иностранных дел Греции Никос Дендиас передал президенту РФ Владимиру Путину и министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову приглашение на празднование 200-летия греческой революции. Об этом в ходе брифинга заявил официальный представитель МИД Греции Александрос Генниматас.

«Было и наше собственное приглашение президенту Путину и министру Лаврову посетить нашу страну в годовщину 200-летия греческой революции», — сказал Генниматас.

Он напомнил, что Россия уже пригласила премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса посетить Москву в мае 2020 года на празднование 75-летия Победы, и ответное приглашение лишь послужит укреплению взаимоотношений двух стран.