Москва, , 16:02 — REGNUM Администрация президента России не отслеживает претензии правоохранительных и надзорных органов к центру «Мемориал». Об этом заявил 7 ноября журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что в Кремле не могут обращать внимание на взаимоотношения каких-либо организаций с правоохранителями, так как в масштабах всей России это просто невозможно.

Говоря об отношении высшего руководства страны к изучению трагедий, связанных с политическими репрессиями, Песков напомнил о посещении президентом Владимиром Путиным мест массовых казней и негативной оценке, не раз данной им в отношении репрессий.

Подобную поисковую работу Путин всячески поддерживает, добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября стало известно о протоколах, составленных Роскомнадзором в отношении центра «Мемориал» за нарушение закона о некоммерческих организациях — «иностранных агентах».

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