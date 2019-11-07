Вена, , 15:33 — REGNUM В Австрии растет интерес к русскому языку и число желающих его изучать все больше. Об этом заявил 7 ноября в своем послании участникам Венского форума преподавателей-русистов европейских стран посол России в Вене Дмитрий Любинский.

Российский дипломат рассказал, что русский язык учат более 7,5 тыс. человек в австрийских средних школах и около 4 тыс. в вузах. Он также отметил, что в настоящее время в ряде стран делаются попытки создать искусственные условия для сокращения его пространства, а русофобия практически становится частью государственной политики.

«Для нас отрадно, что интерес в Австрии к русскому языку отнюдь не ослабевает», — заявил Любинский.

Он отметил, что с 2015 года в Австрии стало возможно сдавать ЕГЭ по русскому языку, также постоянно проводятся по нему различные олимпиады.

Напомним, это в 2019 году проходит 3-й Венский форум преподавателей-русистов. Он продлиться с 7 по 9 ноября. Предыдущий форум в Вене проходил в октябре 2015 года.