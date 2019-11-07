Брянск, , 15:25 — REGNUM Губернатора Брянской области Александра Богомаза избрали секретарём регионального отделения партии «Единая Россия». Партийная конференция состоялась в Брянске 7 ноября, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Нового секретаря избрали абсолютным большинством голосов. Кроме того, были избраны новые составы региональных политсовета и президиума партии. Участники конференции также определили делегатов на XIX Съезд партии, который состоится в Москве 23 ноября 2019 года.

Глава региона 23 октября 2019 года подал заявление о вступлении в партию. 24 октября состоялась встреча Александра Богомаза и ещё 12 губернаторов с председателем «Единой России» Дмитрием Медведевым. Было решено, что эти главы субъектов РФ в своих регионах возглавят региональные отделения партии.

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