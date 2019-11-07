Москва, , 15:40 — REGNUM Законопроект, направленный на унификацию практики предоставления уполномоченными органами государственной власти и органами местного самоуправления государственных и муниципальных услуг, Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 7 ноября.

Предполагается создание единых стандартов предоставления государственных и муниципальных услуг, а также разработка в пределах установленной сферы деятельности методических рекомендаций по утверждению административных регламентов предоставления государственных и муниципальных услуг.

Административные регламенты, принятые до вступления в силу законопроекта, подлежат приведению в соответствие с требованиями указанных единых стандартов в течение шести месяцев со дня вступления их в силу.

Строительство

Одновременно поправками предлагается сократить с 1 января 2020 г. срок выдачи разрешения на строительство с семи до пяти рабочих дней и срок выдачи градостроительного плана земельного участка с 20-ти до 14-ти рабочих дней.

Первые единые стандарты планируется ввести в сфере градостроительства, это упростит контроль за качеством услуг и ускорит сами процедуры, отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«В случае принятия закона с 1 января 2020 года срок выдачи разрешения на строительство сократится с 7 до 5 рабочих дней, а градостроительного плана земельного участка — с 20 до 14 рабочих дней», — уточнил он.