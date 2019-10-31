Киев, , 13:20 — REGNUM Украина может «ускорить подготовку» к вступлению в НАТО, а также надеется получить План действий относительно членства в альянсе, заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщило 31 октября информационное агентство УНИАН.

Заявление прозвучало в Киеве во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарём НАТО Йенсом Столтенбергом.

«Мы готовы еще теснее сотрудничать с Альянсом и ускорить подготовку к членству в НАТО, не снимая с повестки дня возможность присоединения Украины к Плану действий относительно членства в НАТО», — сказал он.

Зеленский добавил, что Украина готова доказать на практике, что заслуживает данного формата сотрудничества с НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Зеленский попросил НАТО позволить Украине присоединиться к расширенной программе сотрудничества, а также усилить возможности ВМС Украины в Черноморском регионе.

Читайте также: Зеленский просит НАТО расширить комплексный пакет помощи Украине