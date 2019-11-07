Санкт-Петербург, , 12:33 — REGNUM Смольный рассматривает возможность переименования станции метро «Новокрестовская» у нового стадиона на Крестовском острове в «Зенит». Это следует из опроса, который запустила городская администрация на своем официальном сайте.

Стадион на Крестовском острове Дарья Драй © ИА REGNUM

Проведение опроса широко не анонсировалось. Темный небольшой баннер расположен в середине страницы под рекламой портала «Наш Санкт-Петербург» и ресурсов городской администрации. Мелким шрифтом там написано: «Опрос: «Новокрестовская» — «Зенит». Запустили его еще 1 ноября, а продлиться он должен до 21 ноября.

«Уважаемые петербуржцы, приглашаем вас принять участие в голосовании по вопросу переименования станции метрополитена «Новокрестовская» в станцию «Зенит», — такая надпись встречает посетителя сайта при переходе по ссылке.

Предлагается три варианта ответа на вопрос, считают ли жители такое переименование целесообразным: да, нет, затрудняюсь ответить.

При прохождении опроса предварительные результаты не отображаются.

Напомним, ранее стадион на Крестовском острове, построенный за счет налогов петербуржцев, в народе именовали «Крестовским» или «Зенит-Ареной». Однако позднее оказалось, что Смольный составил договор с ФК «Зенит» таким образом, что при передаче в аренду потерял права на название. Теперь стадион бесплатно именуется «Газпром Арена».