Уагадугу, , 12:07 — REGNUM Власти Буркина-Фасо выдали международный ордер на арест свергнутого президента Блэза Компаоре. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на судебные источники.

«Я подтверждаю, что международный ордер на арест был выдан в отношении экс-президента Блэза Компаоре следственным судьей», — сказал Проспер Фарама, адвокат семьи бывшего президента страны Тома Санкара.

Он сказал, что обвинения были связаны, в частности, с убийством Санкара почти 30 лет назад и соучастием в убийстве.

По словам журналистов, убийство народного лидера Санкара в 1987 году является одним из самых печально известных убийств в период обретения африканскими странами независимости, и правительство Буркина-Фасо обязалось провести расследование. Тело, предположительно принадлежавшее Санкара, было эксгумировано в начале этого года, и вскрытие показало, что оно было изрешечено пулями, укрепляя утверждения о том, что он был казнен во время переворота 1987 года, который привел Компаоре к власти.

Сам Компаоре был отстранен от власти в октябре 2018 года протестующими, выступающими против его попытки изменить Конституцию западноафриканской страны и продлить свое 27-летнее правление. Он бежал в соседний кот-Д'Ивуар, где, как теперь считается, он проживает в настоящее время.

В ответ на заявление о международном ордере на арест Компаоре представитель правительства Кот-Д'Ивуара Бруно Коне, заявил: «Правительство не было уведомлено. У нас нет официальных данных, мы не можем дать никаких комментариев».