Магас, , 11:37 — REGNUM Секретарем регионального отделения партии «Единая Россия» в Ингушетии избран Михаил Илезов. За его кандидатуру 6 ноября проголосовали участники очередной конференции ингушского регионального отделения партии.

Михаил Илезов 12 сентября 2019 года назначен на пост первого заместителя председателя правительства региона. Ранее он исполнял обязанности секретаря регионального отделения «Единой России». В его послужном списке есть годы работы руководителем аппарата правительства Ингушетии, председателем комитета промышленности, транспорта, связи и энергетики, работа в ФГУП «Почта России».

Кроме выборов секретаря, на конференции был обновлен состав местного политического совета партии. В него были включены глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов, вице-премьер Михаил Илезов, председатель парламента Магомед Яндиев и депутат Магомет Тумгоев.