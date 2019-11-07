Санкт-Петербург, , 11:40 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов не считает возможным ускорять строительство Красносельско-Калининской линии (ККЛ) метро на юго-западе города. Об этом он заявил в ответ на депутатский запрос об удручающей транспортной ситуации в Кировском районе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Беглов напоминает, что «для обеспечения жителей юго-западной части Петербурга скоростным видом внеуличного транспорта» собираются построить ККЛ от «Путиловской» до «Сосновой Поляны» с промежуточными станциями «Казаковская» («Юго-Западная»), «Брестская», «Улица Доблести», «Петергофское шоссе», а также от «Обводного канала» до «Путиловской». Кроме того, будет продлена и линия Кировско-Выборгская от «Проспекта Ветеранов» до «Проспекта Маршала Жукова» через «Александрино».

Однако первый участок ККЛ — от «Казаковской» до «Путиловской» — введут в эксплуатацию не ранее конца июня 2022 года. Второй участок — от «Казаковской» до «Сосновой Поляны» — есть только предпроект. «Планируемый срок ввода в эксплуатацию указанного участка Красносельско-Калининской линии метрополитена — 2026−2027 год», — пишет Беглов.

«График выполнения работ по реализации объектов метрополитена формируется квалифицированными специалистами», — добавил губернатор.

Напомним, последними в Петербурге в строй ввели три станции Фрунзенского радиуса, при этом сроки сумели сорвать неоднократно — с декабря 2018 года по октябрь 2019 года. Сейчас местные жители жалуются, что во время дождя станцию «Дунайская» заливает из-за плохой гидроизоляции и протечек.

«Уменьшение сроков реализации объектов метрополитена может привести к удорожанию производства работ либо к снижению их качества, а также к возможному нарушению технологического процесса строительства. Учитывая изложенное, ускорение темпов ввода станций Красносельско-Калининской линии метрополитена не представляется возможным», — подчеркнул градоначальник.

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Отметим, депутатский запрос единороссов Михаила Барышникова, Алексея Цивилева и Дениса Четырбока касался застывшей стройки Лиговского путепровода, где КРТИ заключил договор с компанией «Пилон» на 3,5 млрд рублей, а теперь компания банкротится, контракт разорван, жители вынуждены стоять в пробках по нескольку часов ежедневно, так как объехать путепровод невозможно: одновременно ремонтируют проспект Народного Ополчения и проспект Ветеранов.

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