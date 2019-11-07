Ереван, , 11:33 — REGNUM Суд в Ереване принял решение оставить под арестом экс-президента Армении Роберта Кочаряна, отклонив ходатайство защиты политика о выпуске его под залог. Судебное заседание 7 ноября транслировали новостные порталы Армении.

«Суд принял решение отклонить ходатайство адвокатов господина Кочаряна и оставить его под арестом», — зачитала свое решение судья Анна Данибекян.

Отметим, бывший президент Армении Роберт Кочарян, бывший генсек ОДКБ Юрий Хачатуров, бывший министр обороны Сейран Оганян и бывший вице-премьер страны Армен Геворкян обвиняются в попытке свержения конституционного строя по уголовному делу о разгоне демонстраций в марте 2008 года.

Сам Кочарян считает данное обвинение сфабрикованным для его политического преследования.