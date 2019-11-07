Тегеран, , 10:12 — REGNUM Первую партию обогащенного урана получили на иранском заводе Фордо после возобновления его работы. Об этом сообщило 7 ноября агентство IRNA.

Сообщается, что 6 ноября в день возобновления работы на предприятии успешно проведены все необходимые операции, и начато производство обогащенного урана.

Журналисты агентства подчеркивают, что все действия проводились под наблюдением экспертов из МАГАТЭ.

Как сообщало ИА REGNUM, после выхода США из ядерной сделки и возобновления в отношении Ирана санкций президент Исламской Республики Хасан Рухани объявил о поэтапном отказе от своих обязательств. 6 ноября было объявлено о начале четвертого этапа — возобновление работы завода по обогащению урана Фордо.

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