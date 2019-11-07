Нью-Йорк, США, , 08:44 — REGNUM Проект резолюции об укреплении системы договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, предложенный Россией, принял Первый комитет Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН.

Как сообщает РИА Новости, за российскую резолюцию проголосовало 174 государства, в числе которых — США, и ни одно не высказалось против. При этом пять стран — Грузия, Колумбия, Судан, Палау и Украина, воздержались от голосования.

Данный проект призывает все государства-участники выполнять все условия указанных соглашений в полном объёме, также в резолюции высказывается уверенность в необходимости приложения всех возможных усилий для укрепления системы договоров в области контроля над вооружениями.

Кроме этого, согласно принятой резолюции, ГА ООН будет считать любые действия, которые подрывают систему договоров по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению, подрывающими глобальную стабильность и международную безопасность.

Отметим, на данный момент единственным действующим договором между Россией и США является договор об ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), действие которого заканчивается в 2021 году. Ранее, в августе текущего года, власти США также объявили о своем одностороннем выходе из Договора о ракетах малого и среднего радиуса действия (ДРМСД).