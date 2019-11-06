Кабул, , 20:55 — REGNUM 5 ноября официальный представитель Министерства иностранных дел Исламской Республики Афганистан заявил, что временно исполняющий обязанности главы внешнеполитического ведомства Афганистана Идрис Заман встретился с делегацией Федеративной Республики Германия, возглавляемой государственным секретарем Федерального министерства экономического сотрудничества и развития ФРГ Мартином Йегером.

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», в ходе встречи стороны обсудили вопросы, связанные с экономическим сотрудничеством двух стран и мирный процесс в Афганистане.

В ходе встречи Идрис Заман представил информацию касательно последних успехов мирного процесса в Афганистане и мирного плана, подготовленного правительством и состоящего из семи пунктов, а также поблагодарил ФРГ за оказываемую Афганистану помощь.

В свою очередь Мартин Йегер заявил, что Германия намерена и дальше оказывать всю необходимую поддержку Афганистану в деле мирного урегулирования, отметив, что ФРГ предоставила Афганистану 72 миллиона евро финансовой помощи в этом году и 420 миллионов за весь период оказания помощи, подчеркнув, что Афганистан является главным реципиентом экономической помощи со стороны Германии.